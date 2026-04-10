Резко выросли поставки машин с пробегом из Японии в Россию

Аналитик Целиков: Honda может обойти Toyota по объему ввоза машин в Россию

В первом квартале 2026 года в Россию было ввезено 47,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом старше трех лет из Японии, что превысило прошлогодний показатель на 32 процента. Основную долю ввоза обеспечили два японских производителя — Toyota и Honda, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Безусловным лидером вторичного автоимпорта является Toyota, результат которой составил 15 152 машины. Honda практически сравнялась по объему поставок, отстав всего на 16 машин (15 136). На эти две марки пришлось почти две трети всей ввезенной из Японии техники. По мнению эксперта, к окончанию года итоговое число ввезенных автомобилей Honda может превысить показатели Toyota.

В пятерку также вошли марки Suzuki (4243 единицы, что почти на 100 процентов больше относительно прошлого года), Mazda (2497) и Volkswagen (1865), сумевший опередить Nissan и Mitsubishi.

В модельном рейтинге первая тройка принадлежит Honda. Наиболее популярным у россиян вариантом остался компактный минивэн Honda Freed (4122, рост на 30 процентов). Следом идут модели Stepwgn (3728, рост на 99 процентов и Fit (2968, рост на 20 процентов).

Ранее стало известно, что российская марка Evolute стала лидером электромобильного сегмента. В первом квартале 2026 года было реализовано 922 таких машины. Таким образом доля бренда на рынке составила 40,6 процента от совокупного объема продаж.