Россия проинформирует ООН о пытках военных в украинском плену

Омбудсмен Москалькова сообщит ООН о пытках российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформирует верховного комиссара ООН по правам человека о фактах пыток против российских военнопленных на Украине. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она уточнила, что планирует провести встречу по видеоконференцсвязи. По словам Москальковой, российские военные, возвращаясь из украинского плена, рассказывают о применении в их отношении пыток. Она подчеркнула, что аппарат омбудсмена реагирует на каждый случай.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) получали опыт опасных врачебных манипуляций, используя в качестве манекенов пленных российских военнослужащих. В докладе дипломата говорится о ряде случаев, когда перед передачей раненых военнопленных в СИЗО их отправляли в больницу в городе Сумы. Однако вместо оказания помощи к ним приводили практикантов, которые учились брать кровь из артерий.