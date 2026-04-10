Россиян предупредили о штрафах за обдирание шелухи с лука

Койтов: Обдирание шелухи с лука в магазине может грозить штрафом

Обдирание шелухи с лука в магазине может грозить штрафом. О такой возможности предупредил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его слова приводит радио «Комсомольская Правда».

Ранее РИА Новости сообщали, что некоторые россияне стали обдирать в магазинах шелуху с лука, чтобы покрасить яйца на Пасху. Однако подобные действия могут квалифицироваться как «Уничтожение или повреждение чужого имущества», согласно статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку ущерб от обдирания кожуры будет небольшим, то и штраф составит порядка 300-500 рублей.

«Если шелуха валяется, как мусор, то ее можно забрать — но лучше уточнить это у продавца или у администратора магазина. А если обдирать лук в магазине, это действительно может обернуться административными санкциями. Это может быть расценено как повреждение товара. Ведь любой товар нам не принадлежит, пока мы его не купили. Это чужая собственность. И если наши действия потом будут квалифицированы, как порча имущества, то это повлечет санкции», — пояснил Койтов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил магазинам бесплатно раздавать луковую шелуху россиянам, чтобы те использовали ее для покраски пасхальных яиц. Депутат отметил, что при этом наказание за обдирание овощей ради этой цели «антибожественно».