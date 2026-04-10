Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 10 апреля 2026

Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

Кандидат наук Таранова: Упаковка кулича должна быть целостной при покупке
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «Росбиотех» Елена Таранова перечислила россиянам способы выбрать самые удачные куличи. Комментарий публикует RT.

По словам специалистки, при покупке пасхального хлеба важно обращать внимание на упаковку, которая должна быть целостной. Кроме того, Таранова призвала изучать состав и избегать продуктов с длинным списком эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов. Вместе с тем за пометками «постный» или «без холестерина» часто скрываются трансжиры, предупредила кандидат наук.

Настоящий традиционный кулич готовится на сдобном дрожжевом тесте — именно дрожжи обеспечивают воздушную, пористую структуру, а яйца и сливочное масло делают мякиш нежным и тающим во рту. В числе обязательных ингредиентов должны быть молоко, сахар, изюм или цукаты, а также ваниль или пряности — шафран, кардамон, мускатный орех, которые придают выпечке характерный праздничный аромат. Верхушку кулича традиционно покрывают белой глазурью, символизирующей чистоту и радость праздника

Елена Тарановазаведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «Росбиотех»

Среди прочего, Таранова порекомендовала оценивать внешний вид традиционного пасхального хлеба. Она подчеркнула, что верхушка кулича должна быть сухой, а глазурь — целой, без трещин и липкости. «Если изделие выглядит пышным, но слишком легким, значит, в нем много разрыхлителей, а если тяжелым и маленьким — оно может быть не пропечено. Проверьте срок годности: более 14-21 дня — повод задуматься о наличии консервантов. В качестве украшений выбирайте натуральные — орехи, миндальные лепестки или сахарную пудру», — подытожила собеседница издания.

В марте в России начали продавать куличи с кагором к Пасхе. Традиционный пасхальный хлеб стали печь с добавлением вина, из-за чего, согласно отзывам, он получался очень сочным. Стоимость кулича составила 699 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok