Россиянам указали на связь витаминов с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может незаметно приближать даже небольшой дефицит витаминов, предупредила старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ Пироговского университета кандидат медицинских наук Мария Чердак. Их она перечислила в интервью KP.RU.
Так, в списке числятся витамины В12, D и фолиевая кислота. Невролог обратила внимание, что, в частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. «Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.
В нормальной работе иммунитета и поддержании нервной ткани не менее важно железо, обратила внимание невролог. Одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12 Чердак назвала мясо.
Восполнять дефицит витаминов следует, ориентируясь на результаты анализов крови.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.