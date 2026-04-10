16:03, 10 апреля 2026

Россиянам указали на связь витаминов с болезнью Альцгеймера

Невролог Чердак: Небольшой дефицит витаминов приближает болезнь Альцгеймера
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Болезнь Альцгеймера может незаметно приближать даже небольшой дефицит витаминов, предупредила старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ Пироговского университета кандидат медицинских наук Мария Чердак. Их она перечислила в интервью KP.RU.

Так, в списке числятся витамины В12, D и фолиевая кислота. Невролог обратила внимание, что, в частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. «Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.

В нормальной работе иммунитета и поддержании нервной ткани не менее важно железо, обратила внимание невролог. Одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12 Чердак назвала мясо.

Восполнять дефицит витаминов следует, ориентируясь на результаты анализов крови.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.

