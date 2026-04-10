Россиянам указали на связь витаминов с болезнью Альцгеймера

Невролог Чердак: Небольшой дефицит витаминов приближает болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может незаметно приближать даже небольшой дефицит витаминов, предупредила старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ Пироговского университета кандидат медицинских наук Мария Чердак. Их она перечислила в интервью KP.RU.

Так, в списке числятся витамины В12, D и фолиевая кислота. Невролог обратила внимание, что, в частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. «Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.

В нормальной работе иммунитета и поддержании нервной ткани не менее важно железо, обратила внимание невролог. Одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12 Чердак назвала мясо.

Восполнять дефицит витаминов следует, ориентируясь на результаты анализов крови.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.