13:30, 10 апреля 2026Моя страна

Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

Зарина Дзагоева
Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Российские туристы чаще всего выбирают для коротких поездок один город страны — речь идет о Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По информации аналитиков, в путешествия продолжительностью от двух до пяти дней соотечественники отправляются в Сочи и на Красную Поляну — на них приходится 53,5 процента бронирований. Следом идет Санкт-Петербург (19 процентов), курорты Кавказа (11 процентов) и Калининград (5 процентов).

Более того, Россия стала самой востребованной страной (42,6 процента) для таких поездок среди граждан.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (89 процентов) для спонтанных путешествий предпочитают поездки по родной стране. 28 процентов — ездят в соседние регионы, 25 процентов — внутри своего.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
