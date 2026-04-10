Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

Россияне выбрали для коротких поездок Сочи

Российские туристы чаще всего выбирают для коротких поездок один город страны — речь идет о Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По информации аналитиков, в путешествия продолжительностью от двух до пяти дней соотечественники отправляются в Сочи и на Красную Поляну — на них приходится 53,5 процента бронирований. Следом идет Санкт-Петербург (19 процентов), курорты Кавказа (11 процентов) и Калининград (5 процентов).

Более того, Россия стала самой востребованной страной (42,6 процента) для таких поездок среди граждан.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (89 процентов) для спонтанных путешествий предпочитают поездки по родной стране. 28 процентов — ездят в соседние регионы, 25 процентов — внутри своего.