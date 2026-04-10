Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 10 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин отработает неуплату алиментов сыну-подростку

Россиянин отработает долги в 1,7 миллиона рублей по алиментам
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутской области 41-летнего россиянина приговорили к 280 часам обязательных работ за невыплату алиментов своему 16-летнему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По решению суда, мужчина с августа 2009 года обязан был выплачивать на содержание ребенка четвертую часть своих доходов. Однако от этих обязанностей он уклонился. Общая сумма задолженности перед ребенком превысила 1,7 миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга Кольцово пассажира сняли с рейса в Москву из-за многомиллионных долгов по алиментам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok