Россиянин отработает неуплату алиментов сыну-подростку

Россиянин отработает долги в 1,7 миллиона рублей по алиментам

В Иркутской области 41-летнего россиянина приговорили к 280 часам обязательных работ за невыплату алиментов своему 16-летнему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По решению суда, мужчина с августа 2009 года обязан был выплачивать на содержание ребенка четвертую часть своих доходов. Однако от этих обязанностей он уклонился. Общая сумма задолженности перед ребенком превысила 1,7 миллиона рублей.

