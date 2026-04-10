Россиянина арестовали за перевод девяти тысяч рублей

В Подмосковье арестовали мужчину за перевод 9 тыс. террористической организации

В Подмосковье арестовали мужчину по обвинению в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, мужчина по фамилии Собирхонов — сторонник радикального ислама и придерживается радикальных взглядов. Он поддерживал деятельность запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»). С 22 июня 2022 года по 16 августа 2022 года он перевел установленному участнику этой организации 9 тысяч 380 рублей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку.