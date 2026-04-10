19:37, 10 апреля 2026

Россиянка приехала на работу в Мьянму и пропала без вести

РИА Новости: Дипломаты ищут пропавшую без вести в Мьянме россиянку
Алина Черненко

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Дипломаты ищут россиянку, которая приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрия Борисова.

Уточняется, что обращение об оказании помощи гражданке России 1999 года рождения поступило в дипведомство в августе 2025 года. Его авторы утверждают, что девушку обманом вывезли в район на границе с Таиландом, Лаосом и Китаем.

Сотрудники посольства попросили власти азиатской страны помочь им найти россиянку. В ответ в местном министерстве иностранных дел заявили, что в августе 2024 года она прилетела в Янгон из Бангкока, однако сведений о ее выезде из Мьянмы у них нет.

В посольстве добавили, что сейчас мьянманские правоохранительные органы и представители местных общественных организаций продолжают поиски. Вопрос находится на контроле у российского дипведомства.

Ранее другая россиянка, Ольга П., попавшая в азиатский мошеннический кол-центр, была передана российским дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы. Преступники незаконно удерживали ее в течение пяти месяцев.

