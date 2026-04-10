Российские бойцы освоили «Кощея-40»

17:41, 10 апреля 2026

«Красная звезда»: Российские бойцы освоили ударный гексакоптер «Кощей-40»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Операторы дронов Вооруженных сил России освоили работу с тяжелым гексакоптером «Кощей-40» и дроном СП-40-30 на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом сообщила «Красная звезда».

«Кощей-40» с шестью винтами получил оборудование для сброса четырех противотанковых мин ТМ-62. Отмечается, что ударный аппарат изготовили на передовой, а первые испытания дрона прошли в начале года.

СП-40-30 также разработали с нуля. Бойцы определили оптимальную компоновку аппарата и адаптировали программное обеспечение под выполнение боевых задач. Беспилотник способен доставить до 30 килограммов груза на дальность 40 километров.

СП-40-30 способен нести лебедку, которая позволяет избежать повреждения груза в ходе доставки. «Она аккуратно и плавно спускает груз со скоростью один-три метра в секунду с высоты до 300 метров», — сказал один из разработчиков СП-40-30. Аппарат может доставлять продукты, медикаменты, а также нести системы для сброса боеприпасов.

В декабре стало известно, что ударные аппараты «Кощей» начали применять на красноармейском направлении специальной военной операции.

