RT: Российский боец потерял ногу на СВО и вернулся на фронт

Боец Росгвардии с позывным Сильвер вернулся на фронт после потери ноги. Сейчас он работает в составе расчета минометной группы, пишет RT.

По словам военнослужащего, ранение он получил во время одной из боевых задач, когда прикрывал отход российских разведчиков.

«Поступила команда на выезд. Комбат собрал сводный расчет из более опытных и подготовленных бойцов. Заняли боевую позицию. Надо было поддержать разведку. Отработали. И при свертывании нас догнали. Не успели мы уйти немножко, в результате чего я получил ранение. Услышал жужжание, дальше — хлопок, боль, ожог», — вспомнил Сильвер.

Боец рассказал, что смог перебинтоваться ремнем и доползти до запасных позиций для последующей эвакуации с поля боя. «Метров через 10 меня перехватили боевые товарищи и эвакуировали дальше», — добавил он.

За боевые заслуги его наградили орденом Мужества. После реабилитации он решил вернуться на фронт. «Мыслей об увольнении не было. Главнокомандующий подписал приказ о том, что люди с подобными ранениями могут остаться на службе. Это и стало для меня ключевым моментом, ведь я нужен здесь для того, чтобы передать свой опыт более молодым бойцам», — заключил Сильвер.

Ранее замкомандира ОСН «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывным Атаман вернулся в зону проведения спецоперации после ранения с разрывом органов. Он участвовал в освобождении Донбасса в 2014 году, дважды заходил в сирийскую Пальмиру и штурмовал аэропорт в Гостомеле в 2022-м, и до СВО у него не было ни единого ранения.