08:55, 10 апреля 2026

Российский чиновник захотел получить взятку и попался ФСБ

Владимир Седов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Копейске Челябинской области ФСБ задержала начальника «Городской службы заказчика» Сергея Ухлебина за взятку в 240 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, взятку чиновнику предложили местные бизнесмены за то, чтобы он без проволочек принял и оплатил оказанные с нарушениями услуги. Оперативникам ФСБ взяточник попался с поличным, сразу после передачи ему денежных средств.

Дома у него прошли обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

