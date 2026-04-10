Российский чиновник захотел получить взятку и попался ФСБ

В Копейске ФСБ с поличным задержала чиновника-взяточника Ухлебина

В Копейске Челябинской области ФСБ задержала начальника «Городской службы заказчика» Сергея Ухлебина за взятку в 240 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, взятку чиновнику предложили местные бизнесмены за то, чтобы он без проволочек принял и оплатил оказанные с нарушениями услуги. Оперативникам ФСБ взяточник попался с поличным, сразу после передачи ему денежных средств.

Дома у него прошли обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

