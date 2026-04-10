Ряд регионов России предупредили об аномальной погоде

Синоптик Макарова: В Сибири, Пермском крае и Коми температура будет ниже нормы

В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается температура ниже нормы. Об этом их жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

Речь идет о Предуралье, за исключением Пермского края и Коми. Так, в Башкирии, Удмуртии, Оренбургской области и части Свердловской области столбики термометров в пятницу, 10 апреля, будут показывать значения ниже нуля — это холоднее нормы для данного периода. Аналогичная температурная аномалия, рассказала синоптик, будет и в Сибири. «Потом будет повышаться температура. Практически на всей этой территории, в Сибири она пока еще останется немного ниже нормы, но все равно будет идти повышение температуры», — поделилась информацией она. Макарова добавила, что постепенного потепления стоит ждать и в европейской части России.

Ранее в этот же день ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура в Москве в пятницу будет на три-четыре градуса ниже нормы.