Счета известного российского блогера заблокировали из-за неуплаты налогов

KP.RU: Счета блогера Милохина заблокировали из-за неуплаты налогов

Счета переехавшего несколько лет назад в Дубай известного российского блогера Дани Милохина заблокировали из-за неуплаты налогов. Об этом пишет KP.RU.

Согласно сообщению, тиктокер задолжал российским налоговым органам 50 926 рублей 97 копеек. В результате под ограничения попали сразу семь его российских счетов.

Планирует ли Милохин их оплачивать, учитывая, что он живет в другой стране, пока неизвестно.

Ранее живущий в Дубае Милохин заявил, что работает в такси и в службе доставки еды. Он добавил, что может посоветовать зрителям хорошие рестораны в Дубае. Позже блогер показал свои фото в форме курьера.