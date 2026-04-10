20:39, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Счета известного российского блогера заблокировали из-за неуплаты налогов

KP.RU: Счета блогера Милохина заблокировали из-за неуплаты налогов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Счета переехавшего несколько лет назад в Дубай известного российского блогера Дани Милохина заблокировали из-за неуплаты налогов. Об этом пишет KP.RU.

Согласно сообщению, тиктокер задолжал российским налоговым органам 50 926 рублей 97 копеек. В результате под ограничения попали сразу семь его российских счетов.

Планирует ли Милохин их оплачивать, учитывая, что он живет в другой стране, пока неизвестно.

Ранее живущий в Дубае Милохин заявил, что работает в такси и в службе доставки еды. Он добавил, что может посоветовать зрителям хорошие рестораны в Дубае. Позже блогер показал свои фото в форме курьера.

