Politico: Европейцы захотели лишить Сербию финансирования из-за дружбы с Россией

Евросоюз (ЕС) хочет лишить Сербию финансирования на 1,5 миллиарда евро из-за дружеских отношений с Россией. Об этом сообщает журнал Politico.

Как уточняет издание, после 2014 года, когда начались переговоры о вступлении Сербии в ЕС, Белград получил право получать гранты на проведение правовых реформ. Как рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, именно дружба с Москвой стало причиной ужесточения позиции Еврокомиссии в отношении сербов.

«Происходящее в Сербии нас очень беспокоит. Есть законы, которые подрывают независимость судебной власти, протестующих пытаются подавить, вновь и вновь происходит вмешательство в работу независимых СМИ», — также отметил собеседник Politico.

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович заявил, что сербы никогда не будут вводить антироссийские санкции.