Певец Прохор Шаляпин признался, что поддерживает стройность с помощью инъекций

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности фразой «как можно отказаться от пельмешек?». Его комментарий публикует издание «7Дней».

42-летний артист признался, что поддерживает себя в форме с помощью инъекций. По его словам, они помогают ему справиться с перееданием.

«У меня сейчас нет кубиков, но я ем все подряд зато. (...). Иногда пользуюсь укольчиками, чтобы себе аппетит прижать, потому что бывает, что совсем уже распущенность начинается», — объяснил знаменитость.

В июне прошло года Шаляпин раскрыл правду о пластике. Телезвезда признался, что еще не прибегал к кардинальным переменам во внешности, однако он готовится к подтяжке верхней части лица.