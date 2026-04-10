20:34, 10 апреля 2026

Мониторы начали ломаться из-за видеоигр

Видеоигра Resident Evil оказалась способна выключить монитор компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра Resident Evil

Стрельба из оружия в видеоигре стала причиной сбоя в работе монитора компьютера. На это обратили внимание посетители Reddit.

9 апреля на платформе появился пост пользователя под ником yorgo332. Он пожаловался, что играл на компьютере в Resident Evil 9: Requiem, и в момент стрельбы его монитор LG C1 перезагрузился. Перезагрузка устройства, судя по видео, пришлась как раз на тот момент, когда геймер выстрелил из револьвера — действие сопровождалось яркой вспышкой и отключением девайса.

Комментаторы предположили, что поломка может заключаться в нехватке электропитания. Автор под ником Street_Ad5712 посоветовал уменьшить яркость монитора. «Белый цвет требует больше энергии. Внезапные вспышки HDR приводят к тому, что изношенный блок питания не справляется с работой», — заметил soupeh.

По мнению журналистов издания TechRadar, выпущенный в 2021 году монитор LG C1 должен справляться с нагрузкой — при условии, что он исправен. Они обратились за комментарием к производителю устройства, но не получили оперативного ответа.

В начале апреля выяснилось, что смартфоны Samsung начали блокироваться после сброса настроек. Проблема связана только с аппаратами Galaxy S22 Ultra, производитель еще не отреагировал на проблему.

