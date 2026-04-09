Смартфоны Samsung начали удаленно превращать в «кирпичи»

Смартфоны Samsung начали блокироваться после сброса настроек

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с удаленной блокировкой их устройств. На это обратило внимание издание Android Authority.

В сети нашли несколько недавних жалоб владельцев телефонов Samsung. Они рассказали, что их устройства оказались заблокированы после того, как владельцы гаджетов выполнили их полный сброс. Журналисты издания пришли к выводу, что не знают, из-за чего смартфоны Samsung начали превращаться в «кирпичи».

Так, пользователь Reddit под ником TheLastRedditAcct рассказал, что сбросил настройки телефона, чтобы тот начал работать быстрее, и увидел на экране надпись, что его аппарат оказался под управлением Numero LLC. Другой владелец гаджета под ником Eulerbodyguard столкнулся с точно такой же проблемой.

В материале говорится, что случаи блокировки происходили только со смартфонами Galaxy S22 Ultra и только после выполнения сброса настроек. Всегда на экране показывалась надпись, что телефон находится в режиме удаленного управления Numero LLC.

Специалисты Android Authority пришли к выводу, что аппараты оказались заблокированы на уровне IMEI, то есть повторный сброс настроек ни к чем не приведет. Они предположили, что речь идет об ошибке, однако Samsung пока не отреагировала на проблемы.

