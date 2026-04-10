15:49, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Слепакова заставят оплатить штраф в России

Приставы принудительно взыщут 17,3 тыс. рублей с комика Слепакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) принудительно взыщут штраф более 17 тысяч рублей. О том, что комика заставят оплатить взыскание, стало известно РИА Новости.

Сообщается, что в конце 2025 года против Слепакова возбудили исполнительное производство о взыскании долга по делу об административном правонарушении. Уточнялось, что юморист вовремя не оплатил штраф за нарушение закона об иностранных агентах, за что с него постановили взыскать 60 тысяч рублей.

10 апреля стало известно, что приставы намерены принудительно взыскать со Слепакова 17,3 тысячи рублей.

9 апреля прокуратура Москвы сообщила, что против Слепакова возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Отмечалось, что юмориста дважды штрафовали за то, что он не сопровождал посты в соцсетях маркировкой, предупреждающей о его статусе иноагента.

