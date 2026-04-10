15:50, 10 апреля 2026

Способность советской «Осы» сбить «Нептун» ВСУ оценили

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Дозвуковую крылатую ракету «Нептун», которую применяют ВСУ, можно сбить даже при помощи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ». Способности средств перехвата оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«"Панцирь-С1" успешно сбивает ракеты "Нептун". Уничтожает их и "Бук-М3". Эти комплексы — наши рабочие лошадки. Также достаточно эффективен "Тор-М2". Даже тот же ЗРК "Оса-АКМ" еще советской разработки эффективно работает против украинского "Нептуна"», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что в основе украинской ракеты лежит советская разработка. По его словам, даже после модернизации «Нептун» уступает новейшим аналогам российского производства. Киев разработал «Нептун» на базе советской противокорабельной ракеты Х-35. Дальность базовой версии — 280 километров.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Комплекс предназначен для прикрытия объектов от самолетов, вертолетов, дронов, ракет и других средств воздушного нападения.

