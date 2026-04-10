США предприняли одно действие перед нападением на Иран

РИА Новости: США увеличили закупки самолетов перед нападением на Иран

США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных американской статслужбы.

Уточняется, что в январе текущего года американские компании ввезли самолеты на 727,5 миллиона долларов, а в феврале — на 1,6 миллиарда долларов. Сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц.

Основным поставщиком в феврале стала Франция — на нее пришлось 66,5 процентов от всех поставок. Также самолеты на американский рынок поставили Канада (13,3 процентов), Бразилия (8 процентов), Германия (6,7 процентов) и Швейцария (3,9 процентов).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.