10:16, 10 апреля 2026

Стало известно о конфликте между не выжившими на Камчатке туристами

Зарина Дзагоева
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Между пропавшими на Камчатке туристами возник конфликт во время спуска в районе Авачинского перевала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что двое человек из группы, имевшие спутниковые телефоны и палатки, решили пойти обратно по короткому маршруту, который ранее в планах не значился. Это были 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. Еще семеро остались на прежнем маршруте, который был длиннее. При этом у них не было связи и палаток. Двое из них не выжили, остальные получили сильное обморожение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Камчатки Сергей Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу, все участники были найдены.

    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    Вор сбежал из российского СИЗО и 28 лет жил под чужой личностью

    Российский семиклассник с пистолетом обстрелял поезд в московском метро

    Возможность участия Буданова в выборах президента Украины оценили

    «Теледроида» из России отправят на МКС

    Стало известно о конфликте между не выжившими на Камчатке туристами

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Все новости
