Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:57, 10 апреля 2026

Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

Bloomberg: TSMC нарастила выручку и доказала, что спрос на чипы для ИИ не упал
Кирилл Луцюк

Фото: Ann Wang / Reuters

Прогнозы, что ближневосточный кризис снизит спрос на центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), не сбылись. Об этом, как сообщило Bloomberg, свидетельствует тот факт, что один из крупнейших производителей чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) добилась 35-процентного роста квартальной выручки.

Это означает, что спрос на чипы остается высоким, несмотря на международную напряженность. За три месяца 2026 года TSMC смогла заработать 35,6 миллиарда долларов. Продажи в марте выросли на 45 процентов.

Однако агентство уточнило, что техногиганты сталкиваются с растущим скептицизмом относительно возможности дальнейшего роста при нынешних темпах. После взрывного роста продаж, превратившего Nvidia в самую дорогую компанию в мире, а TSMC — в самую дорогую компанию в Азии, инвесторы ищут гарантий сохранения бурного роста инвестиций в ИИ.

В конце марта появился прогноз, что мировое производство чипов может сократиться из-за перебоев с поставками гелия, вызванных войной на Ближнем Востоке. Газ, о котором идет речь, незаменим при производстве полупроводников, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта, важного двигателя американского рынка и экономического роста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok