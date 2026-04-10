Трамп объявил о самой мощной перезагрузке в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мире происходит одна из самых мощных перезагрузок отношений. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Самая мощная перезагрузка в мире!» — сказано в публикации.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в преддверии переговоров делегаций США и Ирана в Пакистане.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.