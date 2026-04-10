Трамп обратился с призывом к Ирану

01:09, 10 апреля 2026Мир

Трамп призвал Иран не брать плату за проход танкеров через Ормузский пролив
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Иран не брать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Появляются данные, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если они это делают, то им лучше прекратить сейчас же», — сказал он.

Глава государства также пообещал, что нефть скоро «начнет течь — с участием Ирана или без него».

Ранее Трамп заявил, что Иран проиграл в войне с США и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного договора. «Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение», — отметил он.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    На Камчатке пропали семь туристов без палаток

    Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

    Все новости
