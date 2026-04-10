Трамп обратился с призывом к Ирану

Президент США Дональд Трамп призвал Иран не брать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
«Появляются данные, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если они это делают, то им лучше прекратить сейчас же», — сказал он.
Глава государства также пообещал, что нефть скоро «начнет течь — с участием Ирана или без него».
Ранее Трамп заявил, что Иран проиграл в войне с США и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного договора. «Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение», — отметил он.