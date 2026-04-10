Трамп обратился с призывом к Ирану

Трамп призвал Иран не брать плату за проход танкеров через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Иран не брать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Появляются данные, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если они это делают, то им лучше прекратить сейчас же», — сказал он.

Глава государства также пообещал, что нефть скоро «начнет течь — с участием Ирана или без него».

Ранее Трамп заявил, что Иран проиграл в войне с США и теперь вынужден соглашаться на все условия мирного договора. «Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение», — отметил он.