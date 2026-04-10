08:38, 10 апреля 2026Мир

Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

Трамп: Иран очень плохо справляется со своей задачей из-за Ормузского пролива
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что он нарушает договоренности по Ормузскому проливу. Свое мнение глава Белого дома высказал в соцсети Truth Social.

«Иран очень плохо справляется со своей задачей, некоторые даже назвали бы это нечестным, позволяя нефти проходить через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!», — написал Трамп.

Кроме того, президент США также отреагировал на данные о том, что нефтяных танкеров, проходящих через пролив, якобы взымается плата. Этот факт возмутил Трампа, который заявил, что лучше им прекратить это «сейчас же».

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что ирано-американские переговоры состоятся 11 апреля. По его данным, в состав иранской делегации войдут секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Как подчеркнул политик, Вашингтон и Тегеран сейчас приближаются к заключению финального соглашения о долгосрочном мире.

    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Россиян предупредили об опасности одного типа обуви

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Украина усилила пропаганду на одном направлении

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Все новости
