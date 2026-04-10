Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

Трамп: Иран очень плохо справляется со своей задачей из-за Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что он нарушает договоренности по Ормузскому проливу. Свое мнение глава Белого дома высказал в соцсети Truth Social.

«Иран очень плохо справляется со своей задачей, некоторые даже назвали бы это нечестным, позволяя нефти проходить через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!», — написал Трамп.

Кроме того, президент США также отреагировал на данные о том, что нефтяных танкеров, проходящих через пролив, якобы взымается плата. Этот факт возмутил Трампа, который заявил, что лучше им прекратить это «сейчас же».

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что ирано-американские переговоры состоятся 11 апреля. По его данным, в состав иранской делегации войдут секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Как подчеркнул политик, Вашингтон и Тегеран сейчас приближаются к заключению финального соглашения о долгосрочном мире.