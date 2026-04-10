Выпуск дорогих смартфонов прекратили

19:02, 10 апреля 2026

В Китае прекратили выпуск дорогих Android-смартфонов из-за кризиса памяти
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Stone / Reuters

Китайские производители дорогих смартфонов свернули их разработку из-за кризиса памяти. Об этом сообщает издание Android Authority.

Сразу два авторитетных источника подтвердили, что китайские производители смартфонов поставили на паузу выпуск премиальных моделей. Журналисты медиа обратили внимание, что известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что разработка телефонов серии Ultra прекращена. Под Ultra-смартфонами понимают самые продвинутые и дорогие модели.

Затем известный аналитик Ice Universe заявил, что сразу несколько производителей из Китая отложили выпуск флагманов. Автор не раскрыл конкретные бренды, но журналисты Android Authority предположили, что речь может идти о Xiaomi, Oppo и Vivo.

По словам Ice Universe, Ultra-смартфоны на базе Android, как правило, не приносят производителям много прибыли. Обычно их выпускают для демонстрации возможностей и технологий. Поэтому у компаний в условиях очень высоких цен на оперативную память и накопители остается два варианта — либо поднимать цены, либо замораживать разработку.

Аналитик заметил, что если производители поднимут цены, то их продукция не будет конкурентноспособной на фоне премиальных моделей iPhone и Samsung. Поэтому приостановка разработки кажется логичным шагом.

Ранее исследователи Counterpoint Research заявили, что iPhone 17 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире. Весь топ-4 рейтинга заняли устройства Apple.

