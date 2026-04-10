18:49, 10 апреля 2026

В аэропорту российского курорта высадили гималайский кедр в честь Дня космонавтики

Мария Винар

Фото: PFMphotostock / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Сочи, который носит имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виталия Севастьянова, высадили гималайский кедр в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии российского курортного города.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов рассказал, что кедр был выбран не случайно. По его словам, именно это дерево было позывным военного летчика-космонавта Юрия Гагарина во время полета в космос в 1961 году.

«Космонавт приехал в Сочи в мае 1961 года, посетил ряд достопримечательностей. 15 мая у дома на улице, на сегодняшний день носящей его имя, летчик-космонавт посадил гималайский кедр. В 2026 году, через десятилетия, эта традиция продолжается», — отметил Копылов.

В то же время заместитель управляющего по наземному обеспечению сочинского аэропорта Роман Барыкин подчеркнул, что День космонавтики — это особый праздник. «Высаживая кедр, мы отдаем дань памяти великой истории и вносим вклад в экологическое будущее города», — заключил он.

В апреле прошлого года сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер поделился уникальным снимком Великого Новгорода, сделанным с Международной космической станции.

