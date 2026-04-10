01:45, 10 апреля 2026Мир

В Британии испугались одного шага против России

Telegraph: Британия опасается задерживать российские суда
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений, что это может нарушить международное морское право. Об этом сообщает The Telegraph.

Утверждается, что для досмотра иностранного судна установлен «высокий юридический порог», из-за чего каждый перехват судна должен иметь серьезные юридические обоснования — в частности, доказательства того, что судно обходит санкции.

В материале подчеркивается, что генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер разрешил спецназу и сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на российские суда, однако ни одной подобной операции еще не произошло.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства.

