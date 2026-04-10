Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 10 апреля 2026

В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Состояние коммунальной отрасли в России в данный момент близко к критическому. Таковым его сочла заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, большинство сетей, которые были построены в советское время, исчерпали свой срок службы. «Для того чтобы люди получали свет, воду, тепло и так далее, нам нужно проводить тотальную модернизацию этой отрасли. Это не секрет, еще в 2022 году было поручение президента. (...) В 2022-м речь шла о 4,5 триллиона рублей. Но сейчас по источнику фонда развития территорий нужно минимум 10 триллионов рублей», — отметила она.

Разворотнева подчеркнула, что, несмотря на то что бюджет стал активно инвестировать в решение этих задач, в решение проблемы необходимо привлекать все возможные источники финансирования, поскольку одних бюджетных вложений для этого будет недостаточно.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал национализировать компании, предоставляющие услуги ЖКХ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok