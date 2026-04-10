В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

Депутат Разворотнева: На восстановление коммунальной отрасли нужно 10 трлн. руб.

Состояние коммунальной отрасли в России в данный момент близко к критическому. Таковым его сочла заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, большинство сетей, которые были построены в советское время, исчерпали свой срок службы. «Для того чтобы люди получали свет, воду, тепло и так далее, нам нужно проводить тотальную модернизацию этой отрасли. Это не секрет, еще в 2022 году было поручение президента. (...) В 2022-м речь шла о 4,5 триллиона рублей. Но сейчас по источнику фонда развития территорий нужно минимум 10 триллионов рублей», — отметила она.

Разворотнева подчеркнула, что, несмотря на то что бюджет стал активно инвестировать в решение этих задач, в решение проблемы необходимо привлекать все возможные источники финансирования, поскольку одних бюджетных вложений для этого будет недостаточно.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал национализировать компании, предоставляющие услуги ЖКХ.