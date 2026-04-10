Генерал Попов: Наемников ВСУ из ФРГ могут использовать для контратак в Харькове

В Харькове остается большое скопление противника, в том числе наемники из Польши, Франции и ФРГ, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Там весь этот сброд скапливается. Но они не сами хотят туда ехать, их направляют», — отметил он. По словам собеседника издания, наемников могут использовать для подготовки контратак в ближайшее время».

Попов добавил, что российские военные за последние двое суток нанесли порядка двух десятков ударов по целям в Харькове и Харьковской области.

Ранее стало известно, что развертывание украинских войск близко к границе с Россией может указывать на подготовку к удару. Такое мнение высказал генерал-майор Владимир Попов.