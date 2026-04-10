В ИКИ РАН сообщили о солнечной корональной дыре

Землю накроют магнитные бури из-за солнечной корональной дыры

Стало известно об ухудшении геомагнитной обстановки из-за корональной дыры в Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые рассказали, что на Солнце наблюдается корональная дыра средних размеров, по расчетам первые признаки ее воздействия на планету должны были появиться уже в интервале между 6 и 9 часами утра по Москве, однако их пока не было замечено.

В ИКИ РАН уточнили, что геомагнитные индексы, хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного.

