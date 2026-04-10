11:11, 10 апреля 2026

В работе Telegram в России произошел масштабный сбой

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В работе мессенджера Telegram, работу которого ограничивают в России, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По информации на 10 апреля, за сутки на проблемы в работе платформы пожаловались более четырех тысяч россиян. Они, в частности, сообщали о неработающем мобильном приложении, сложностями с оповещениями и общем сбое.

Так, жалобы о неполадках в работе Telegram поступили из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Кроме того, о проблемах сообщили пользователи мессенджера из других стран, а именно США и Нидерландов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров высказался об ограничении работы мессенджера в России. Он, среди прочего, пообещал, что адаптирует мессенджер к новым условиям.

В середине марта стало известно, что сбой в работе Telegram произошел по всему миру. Жалобы на платформу поступали из Германии, Польши, Сербии и других стран.

    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
