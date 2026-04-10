В работе Telegram в России произошел масштабный сбой

Пользователи из России пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram, работу которого ограничивают в России, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По информации на 10 апреля, за сутки на проблемы в работе платформы пожаловались более четырех тысяч россиян. Они, в частности, сообщали о неработающем мобильном приложении, сложностями с оповещениями и общем сбое.

Так, жалобы о неполадках в работе Telegram поступили из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Кроме того, о проблемах сообщили пользователи мессенджера из других стран, а именно США и Нидерландов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров высказался об ограничении работы мессенджера в России. Он, среди прочего, пообещал, что адаптирует мессенджер к новым условиям.

В середине марта стало известно, что сбой в работе Telegram произошел по всему миру. Жалобы на платформу поступали из Германии, Польши, Сербии и других стран.