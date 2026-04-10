Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:26, 10 апреля 2026

В России не увидели адекватного ответа Киева на пасхальное перемирие

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко высказался об объявленном Россией пасхальном перемирии с Украиной. Своим мнением он поделился в беседе с KP.RU.

«Да, Россия пошла на Пасхальное перемирие, решение президента уместное и правильное. Но я пока не вижу ответной адекватной реакции со стороны тех, кто незаконно захватил и удерживает власть в Киеве», — заявил он.

В частности Онищенко обратил внимание, что в мирных городах России, находящихся вдали от линии боевого соприкосновения, объявлялась воздушная тревога.

При этом он призвал не терять надежду, так как если Киев все же будет соблюдать режим пасхального перемирия, будет сохранено много жизней.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

Ранее экс-премьер страны Сергей Степашин объяснил скрытые сигналы для Киева в пасхальном перемирии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok