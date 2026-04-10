В России не увидели адекватного ответа Киева на пасхальное перемирие

Онищенко не увидел адекватного ответа Киева на пасхальное перемирие

Академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко высказался об объявленном Россией пасхальном перемирии с Украиной. Своим мнением он поделился в беседе с KP.RU.

«Да, Россия пошла на Пасхальное перемирие, решение президента уместное и правильное. Но я пока не вижу ответной адекватной реакции со стороны тех, кто незаконно захватил и удерживает власть в Киеве», — заявил он.

В частности Онищенко обратил внимание, что в мирных городах России, находящихся вдали от линии боевого соприкосновения, объявлялась воздушная тревога.

При этом он призвал не терять надежду, так как если Киев все же будет соблюдать режим пасхального перемирия, будет сохранено много жизней.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

