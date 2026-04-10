Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:54, 10 апреля 2026Авто

В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

Кирилл Луцюк

Фото: Phil Noble / Reuters

В I квартале 2026 года продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 12 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автомобильный портал «Дром».

Средняя цена, по которой реализовывали эти транспортные средства, снизилась на пять процентов, до 2,2 миллиона рублей.

Отмечается, что самым продаваемым электромобилем уже несколько лет остается Nissan Leaf, на который приходится 55 процентов рынка. На второй позиции с шестипроцентной долей расположился Zeekr 001. Третье и четвертое места разделили Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно.

В конце марта стало известно, что за январь-февраль россияне купили 2146 электромобилей с пробегом. Достигнутый результат оказался на 28 процентов выше того, что фиксировали в аналогичный период прошлого года.

В 2025 году жители России купили рекордные 15,2 тысячи подержанных электромобилей. Результат 2024 года оказался превзойден на 24 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?

    Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

    В России назвали условие продления пасхального перемирия

    В РФ представлен третий автомобиль марки Volga

    Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

    Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

    В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

    Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok