В России ответили на слова Зеленского о переговорах по конфликту на Украине

Джабаров: Рассуждения Зеленского о переговорах направлены на затягивание времени

Рассуждения украинского лидера Владимира Зеленского о тяжелом периоде для переговоров по урегулированию конфликта направлены на затягивание времени, считает сенатор Владимир Джабаров. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению сенатора, Зеленский оттягивает переговорный процесс в надежде, что по результатам выборов в американский конгресс сменится администрация Белого дома, и в итоге президент США Дональд Трамп также может изменить свою политику в отношении Украины, в сторону благоприятствования Киеву.

«Все заявления Зеленского — это блеф, основанный на каких-то высосанных из пальца "данных", которыми он якобы располагает о победе своих войск, о неминуемом поражении России», — обозначил Джабаров, добавив, что в нынешнем состоянии Украина никому не нужна.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.