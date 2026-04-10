17:15, 10 апреля 2026Россия

В России ответили на слова Зеленского о переговорах по конфликту на Украине

Джабаров: Рассуждения Зеленского о переговорах направлены на затягивание времени
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рассуждения украинского лидера Владимира Зеленского о тяжелом периоде для переговоров по урегулированию конфликта направлены на затягивание времени, считает сенатор Владимир Джабаров. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению сенатора, Зеленский оттягивает переговорный процесс в надежде, что по результатам выборов в американский конгресс сменится администрация Белого дома, и в итоге президент США Дональд Трамп также может изменить свою политику в отношении Украины, в сторону благоприятствования Киеву.

«Все заявления Зеленского — это блеф, основанный на каких-то высосанных из пальца "данных", которыми он якобы располагает о победе своих войск, о неминуемом поражении России», — обозначил Джабаров, добавив, что в нынешнем состоянии Украина никому не нужна.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.

    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Тактаров описал жизнь в США одной фразой

    Число концертов уехавшей из России Орбакайте упало в 20 раз

    Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

    Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

    Все новости
