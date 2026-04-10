В ряде российских регионов стало не хватать жилья

АКРА: Наибольший дефицит новостроек наблюдается в Херсонской и Курской областях

Херсонская и Курская области стали российскими регионами с самым значительным дефицитом предложения на рынке новостроек в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитики зафиксировали нехватку новостроек в 30 регионах. В Херсонской области соотношение распроданности и строготовности нового жилья составило 170 процентов, в Курской области — 122 процента. Значительный дефицит также наблюдался в Забайкальском крае, Новгородской области (по 115 процентов) и Севастополе (114 процентов). Помимо них, в первую десятку вошли Бурятия, Калмыкия, Нижегородская область, Алтайский край и Оренбургская область.

Среди крупнейших регионов, в которых строится более миллиона квадратов жилья, наиболее значительный дефицит образовался в Нижегородской области — 108 процентов. Москва и Санкт-Петербург идут следом в 98 и 96 процентами, соответственно.

При этом в 25 субъектах наблюдается дефицит спроса. Недостаток интереса покупателей заметнее всего в Ингушетии, где соотношение распроданности и стройготовности составило 1 процент, в Чечне (2 процента) и Магаданской области (3 процента). Из крупных регионов в список субъектов с дефицитом спроса вошли Краснодарский край, Воронежская область и Красноярский край.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отдавать 5 процентов пустующих квартир в России под социальное жилье.