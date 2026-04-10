В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

RS: Перемирие с Ираном разгневало сторонников войны в США

Решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном разгневало многих сторонников войны в Штатах. Их реакции удивилось издание Responsible Statecraft (RS).

«После того как Трамп во вторник вечером объявил о прекращении огня с Ираном, среди самых ярых сторонников войны вовсю разворачивался сеанс медиатерапии, посвященный стадиям горя — в частности, гневу и отрицанию. Кто-нибудь, вызовите врача, эти ребята сейчас взорвутся», — пишет журнал.

Отмечается, что многие американские эксперты, включая телеведущих и бывших военных, выступали за полное уничтожение Ирана.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.