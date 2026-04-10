02:11, 10 апреля 2026Мир

В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

RS: Перемирие с Ираном разгневало сторонников войны в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном разгневало многих сторонников войны в Штатах. Их реакции удивилось издание Responsible Statecraft (RS).

«После того как Трамп во вторник вечером объявил о прекращении огня с Ираном, среди самых ярых сторонников войны вовсю разворачивался сеанс медиатерапии, посвященный стадиям горя — в частности, гневу и отрицанию. Кто-нибудь, вызовите врача, эти ребята сейчас взорвутся», — пишет журнал.

Отмечается, что многие американские эксперты, включая телеведущих и бывших военных, выступали за полное уничтожение Ирана.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    На Камчатке пропали семь туристов без палаток

    Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

    Все новости
