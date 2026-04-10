В США выступили с резким обвинением в адрес Нетаньяху

Intercept: Нетаньяху пытается сорвать перемирие между США и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается сорвать перемирие между США и Ираном. В этом его обвинил американский портал The Intercept.

«Перемирие находится на грани срыва. Если Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие. Теперь, потенциально сводя на нет усилия США по выходу из конфликта, израильский премьер оказывается в привычном положении: ему предстоит играть роль дестабилизатора любой формы разрядки», — указано в статье.

Отмечается, что Нетаньяху показывает даже на уровне риторики, что война с Ираном не окончена — по его словам, перемирие и переговоры носят временный характер, а все цели военной операции будут достигнуты.

Ранее Нетаньяху во время телеобращения к нации заявил, что у его страны еще остались цели в Иране, а объявленное США перемирие является «остановкой в пути». «У нас еще много целей, которые мы должны достичь, и мы достигнем их либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий», — отметил политик.