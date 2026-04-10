22:45, 10 апреля 2026

Власти одной европейской страны испугались бунта населения

The Telegraph: Власти Британии готовятся к протестам из-за роста стоимости жизни
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Великобритании почти ежедневно готовятся к возможному бунту населения из-за роста стоимости жизни в стране. Протесты могут возникнуть из-за роста цен, спровоцированного войной Израиля и США против Ирана, передает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники европейской страны создали чрезвычайный комитет по кризисному управлению, где координируют действия правительства и оперативных служб на случай возникновения экстренных ситуаций (COBRA, Cabinet Office Briefing Room A).

Власти страны предполагают два сценария развития событий. При первом массовые протесты против высокой стоимости жизни или дефицита товаров первой необходимости вспыхнут по всей Британии. При втором начнутся антивоенные демонстрации, зачинщиками которых станут мусульманские общины.

Также чиновники боятся, что бунты в стране усилят нагрузку на государственные ресурсы и усугубят напряженность в обществе.

В марте британский премьер-министр Кир Стармер через свою канцелярию выразил опасения, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в стране.

