Врач рассказала о тяжелых последствиях щелчков в челюсти

Врач Сарсадских: Щелчки в челюсти возникают из-за смещения хряща

Стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских объяснила, к каким тяжелым последствиям могут привести щелчки в челюсти. О том, чем грозит это состояние, если оставить его без лечения, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, щелчки при открывании рта, жевании или зевании возникают из-за смещения хряща внутри височно-нижнечелюстого сустава (ВНЧС).

«Щелчок происходит при частичном вывихе ВНЧС. Диск может медленно смещаться в течение долгого времени. Но как только состояние усугубится до критического, появится боль при открывании рта, которая, как и щелчки, может исчезнуть через пару месяцев. Человек думает, что все прошло само. В действительности же это сигнализирует о переходе неполного смещения в полное», — предупредила Сарсадских.

По ее словам, если человек проигнорирует это состояние, у него может появиться более серьезная проблема: он не сможет полностью без ограничения открыть рот.

Ранее стоматолог Екатерина Цыбина рассказала, что плохой запах изо рта часто бывает у курильщиков, даже если они соблюдают все правила гигиены. Она пояснила, что это происходит из-за того, что содержащиеся в сигаретах вещества меняют состав микрофлоры полости рта.