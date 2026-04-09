17:35, 9 апреля 2026

Врач рассказала о тяжелых последствиях щелчков в челюсти

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских объяснила, к каким тяжелым последствиям могут привести щелчки в челюсти. О том, чем грозит это состояние, если оставить его без лечения, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, щелчки при открывании рта, жевании или зевании возникают из-за смещения хряща внутри височно-нижнечелюстого сустава (ВНЧС).

«Щелчок происходит при частичном вывихе ВНЧС. Диск может медленно смещаться в течение долгого времени. Но как только состояние усугубится до критического, появится боль при открывании рта, которая, как и щелчки, может исчезнуть через пару месяцев. Человек думает, что все прошло само. В действительности же это сигнализирует о переходе неполного смещения в полное», — предупредила Сарсадских.

Материалы по теме:
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

По ее словам, если человек проигнорирует это состояние, у него может появиться более серьезная проблема: он не сможет полностью без ограничения открыть рот.

Ранее стоматолог Екатерина Цыбина рассказала, что плохой запах изо рта часто бывает у курильщиков, даже если они соблюдают все правила гигиены. Она пояснила, что это происходит из-за того, что содержащиеся в сигаретах вещества меняют состав микрофлоры полости рта.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Режим ЧС после масштабного потопа в Дагестане предложили повысить до федерального

    Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

    В России назвали только один сценарий для Украины

    Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

    Все новости
