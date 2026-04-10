Выглядящая на 20 лет моложе 60-летняя женщина пожаловалась на приставания мужчин

60-летняя жительница Лондона пожаловалась на приставания мужчин в клубах

Жительница Лондона Элизабет Янг заявила, что больше не будет ходить в клубы из-за приставаний мужчин значительно моложе нее. Об этом пишет Metro.

По словам 60-летней Янг, люди часто дают ей на вид не больше 40 лет. Она рассказала, что всегда была любительницей тусовок. С 1980-х годов она регулярно ходила в клубы одна, однако теперь решила отказаться от этого.

Женщина выглядит гораздо моложе своих лет, поэтому к ней очень часто подходят знакомиться мужчины. Так, по словам Янг, в последние выходные у нее набралось 11 поклонников, все они были младше нее. «Я ничего этого не хочу, это выводит меня из себя», — пожаловалась она.

Как заявляет Янг, чтобы быть менее заметной, ей пришлось одеваться скромнее. Однако и это не избавило ее от навязчивых ухажеров. Она призналась, что отказывается от их приглашений на свидания фразой: «Я тебе в бабушки гожусь».

Секрет молодости Янг — спортзал семь раз в неделю. Женщина рассказала, что, даже если она возвращается из клуба домой в четыре часа утра, она не нарушает привычный график и в восемь уже занимается спортом.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница Великобритании Ширли Янез раскрыла, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Секретом молодости она назвала отказ от алкоголя, мяса, молочных продуктов и секса.