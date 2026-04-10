Выжившие на безопасном маршруте на Камчатке туристы оказались возлюбленными

Shot: Выбравшие безопасный маршрут на Камчатке туристы оказались возлюбленными

Отделившиеся от остальной группы и выжившие на безопасном маршруте в Камчатском крае туристы оказались влюбленными. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, выбравшие короткий путь во время похода 22-летняя студентка Горного университета в Санкт-Петербурге Елизавета Е. и 30-летний КМС по спортивному туризму Егор Р. состояли в отношениях несколько лет. Елизавета, которая возглавляла поход как самая опытная туристка, смогла уговорить изменить маршрут только своего парня.

Уточняется, что все члены туристической группы занимались в турклубе имени Ефремова при вузе. Прежде студенты выбирали легкие маршруты — ходили на Урал, в Хибины и Карелию. Покорять Авачинский перевал высотой до 1,2 тысячи метров на Камчатке 27 марта группа шла впервые.

Ранее стало известно, что во время обратного маршрута между членами команды возник конфликт. Отделившиеся от группы Елизавета и Егор имели при себе спутниковые телефоны. Еще семь туристов остались на прежнем маршруте, который был длиннее и опаснее. При этом у них не было связи и палаток. Два человека не выжили.