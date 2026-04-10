Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 10 апреля 2026

Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stefamerpik / Freepik

Врач Александр Олмос заявил, что мужчинам, которые желают долго оставаться здоровыми, регулярно необходимо сдавать четыре анализа. Его слова передает издание Deia.

Во-первых, Олмос призвал проверить уровень свободного тестостерона в крови. Многие мужчины предпочитают сдавать общий, но информативность этого анализа минимальна. «Свободный тестостерон влияет на вашу энергию, мышечную массу и либидо», — пояснил специалист.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

У многих мужчин имеется инсулинорезистентность, но они даже не подозревают об этом, добавил врач. Данное состояние приводит к накоплению жира в области живота, хроническому воспалению в организме и гормональному дисбалансу. В связи с этим доктор посоветовал сдать анализ и узнать свой индекс HOMA, который является ранним маркером сахарного диабета и преддиабета.

Кроме того, Олмос порекомендовал проверить уровни липопротеина А и аполипопротеина В. «Общего уровня холестерина недостаточно. Аполипопротеин В показывает фактическое количество частиц, которые могут повредить ваши артерии. Липопротеин А  — это скрытый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, который почти никогда не проверяется», — отметил он.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал об опасных последствиях аденомы простаты. Он предупредил, что мужчины с этим заболеванием могут столкнуться с эректильной дисфункцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

    Водитель экскаватора спас район в подтопленном дагестанском селе

    Главе МИД Эстонии стало стыдно

    Режим ЧС ввели в столице российского региона после взрыва

    Россиянка приехала на работу в Мьянму и пропала без вести

    Редкий «Буцефал» Киева получил «юбку»

    Овечкина номинировали на еще одну индивидуальную награду в НХЛ

    Российские полицейские спасли жизнь 11-месячному ребенку

    Известный комик публично извинился перед Масляковыми

    Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok