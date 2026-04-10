Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

Врач Олмос призвал мужчин сдавать свободный тестостерон вместо общего

Врач Александр Олмос заявил, что мужчинам, которые желают долго оставаться здоровыми, регулярно необходимо сдавать четыре анализа. Его слова передает издание Deia.

Во-первых, Олмос призвал проверить уровень свободного тестостерона в крови. Многие мужчины предпочитают сдавать общий, но информативность этого анализа минимальна. «Свободный тестостерон влияет на вашу энергию, мышечную массу и либидо», — пояснил специалист.

У многих мужчин имеется инсулинорезистентность, но они даже не подозревают об этом, добавил врач. Данное состояние приводит к накоплению жира в области живота, хроническому воспалению в организме и гормональному дисбалансу. В связи с этим доктор посоветовал сдать анализ и узнать свой индекс HOMA, который является ранним маркером сахарного диабета и преддиабета.

Кроме того, Олмос порекомендовал проверить уровни липопротеина А и аполипопротеина В. «Общего уровня холестерина недостаточно. Аполипопротеин В показывает фактическое количество частиц, которые могут повредить ваши артерии. Липопротеин А — это скрытый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, который почти никогда не проверяется», — отметил он.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал об опасных последствиях аденомы простаты. Он предупредил, что мужчины с этим заболеванием могут столкнуться с эректильной дисфункцией.