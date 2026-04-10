Желающих попробовать групповой секс пар предупредили о неприятных последствиях

Сексолог Ангелина Прыткова заявила, что пары, которые желают попробовать групповой секс, могут столкнуться с неприятными последствиями. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Прыткова, за желанием группового секса зачастую скрываются серьезные проблемы в паре. Например, мужчина и женщина могут пойти на такой шаг, поскольку интимная жизнь стала очень скучной, поэтому они перестали получать положительные эмоции, написала специалистка.

По ее словам, третий человек действительно внесет новизну в отношения, но старые проблемы таким способом решить невозможно. Более того, заниматься групповым сексом можно только в том случае, если пара готова к серьезным последствиям, в том числе разводу, подчеркнула Прыткова.

Ранее психиатр Эдуард Холодов рассказал, как антидепрессанты влияют на сексуальную жизнь. По его словам, этим медикаменты могут привести к снижению либидо.