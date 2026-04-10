18:11, 10 апреля 2026

Женщина случайно спасла жизнь убийце и позволила ему уйти

В США женщина случайно спасла тонущего убийцу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: txking / Shutterstock / Fotodom  

Жительница штата Флорида, США, Белинда спасла жизнь преступнику, не подозревая об этом. О произошедшем сообщает WPBF 25 News.

Женщина рассказала, что услышала крики о помощи, когда гуляла по пляжу. Вдруг она увидела в воде мужчину. Она тут же бросилась в море и приказала ему лечь на спину и расслабиться, чтобы волны вынесли его на берег. Мужчина повторял, что он устал, но Белинда не переставала поддерживать его.

Оказавшись на берегу, мужчина сказал, что очень истощен и планирует взять длительный отпуск. Не зная о его преступном прошлом, Белинда позволила ему уйти. Позднее она узнала от полиции, что спасла 64-летнего Джесси Скотта Эллиса. Его подозревают в расправе над двумя людьми.

Эллис больше десяти лет состоял в браке со Стейси Мэйсон, но несколько месяцев назад перестал с ней жить. Пара находилась в процессе развода. 7 марта Мэйсон нашли мертвой на парковке у библиотеки. Рядом с ней со смертельным огнестрельными ранениями лежал Дэнни Ули.

Предполагается, что Мэйсон и Ули состояли в романтических отношениях. Это, скорее всего, и стало причиной, по которой Эллис расправился с ними.

Белинда призналась, что вряд ли бы бросила Эллиса, даже если бы знала об этом. «Я не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах», — объяснила она. Единственное, что изменила бы женщина, — вызвала бы 911. Эллис сбежал. Его все еще разыскивают.

Ранее сообщалось, что во Франции бывшего участника британского стриптиз-шоу Dreamboys обвинили в расправе над женой. Он заявил, что случайно ранил супругу из охотничьего ружья.

