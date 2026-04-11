Аналитики считают, что Лигу конференций в этом сезоне выиграет «Кристал Пэлас»

Букмекеры определили победителя Лиги конференций. Об этом сообщает Betonemobile.

Аналитики считают, что победителем турнира станет «Кристал Пэлас». Коэффициент на это событие равен 2,30. Следующим наиболее вероятным чемпионом может стать «Райо Вальекано», ставки на успех испанского клуба принимаются с коэффициентом 5,50. На третьем месте идет немецкий «Майнц».

Сейчас «Кристал Пэлас» играет в 1/4 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Первый матч завершился в их пользу со счетом 3:0, ответная игра пройдет 16 апреля. В 2025 году лондонцы впервые в 120-летней истории клуба выиграли крупные трофеи: Суперкубок и Кубок Англии.

