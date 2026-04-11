Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:07, 11 апреля 2026Спорт

Букмекеры определили победителя Лиги конференций

Владислав Уткин
Фото: Paul Childs / Action Images via Reuters

Букмекеры определили победителя Лиги конференций. Об этом сообщает Betonemobile.

Аналитики считают, что победителем турнира станет «Кристал Пэлас». Коэффициент на это событие равен 2,30. Следующим наиболее вероятным чемпионом может стать «Райо Вальекано», ставки на успех испанского клуба принимаются с коэффициентом 5,50. На третьем месте идет немецкий «Майнц».

Сейчас «Кристал Пэлас» играет в 1/4 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Первый матч завершился в их пользу со счетом 3:0, ответная игра пройдет 16 апреля. В 2025 году лондонцы впервые в 120-летней истории клуба выиграли крупные трофеи: Суперкубок и Кубок Англии.

Ранее букмекеры оценили вероятность появления сборной Норвегии в полуфинале чемпионата мира. По их оценкам, она составляет 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok