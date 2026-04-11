Дуров сделал заявление о работе Telegram в России

Дуров: Telegram обновил протокол по противодействию цензуре

Telegram обновил протокол по противодействию цензуре, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Он посоветовал пользователям Telegram в России обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет. «Некоторые другие советы: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки)», — написал Дуров.

Предприниматель также пообещал продолжать совершенствовать децентрализованную технологию противодействия цензуре в Telegram.

Ранее в апреле Дуров заявил, что команда мессенджера продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. По его словам, 65 миллионов россиян продолжают пользоваться приложением каждый день, а 50 миллионов из них ежедневно отправляют сообщения.