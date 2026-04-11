Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 11 апреля 2026

Эксперт заявил о желании Молдавии сделать из Приднестровья донора

Историк Содоль: Молдавия решила сделать из Приднестровья источник дохода
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Доцент кафедры истории приднестровского госуниверситета Вячеслав Содоль заявил о желании Молдавии решить свои экономические проблемы за счет ресурсов Приднестровья. Его слова передает РИА Новости.

По мнению эксперта, власти страны хотят сделать из Приднестровья источник доходов, зная о советском опыте.

«После войны Приднестровье использовалось как донор. Ресурсы, которые здесь были созданы, использовались в интересах всей советской Молдавии», — сообщил Содоль.

Он отметил, что примерно то же самое происходит сейчас. «Видим желание Кишинева разрушить экономику, обложить налогами, ухудшить уровень жизни приднестровцев для решения политических целей», — добавил историк.

Ранее Молдавию обвинили в подготовке «цветной революции» в Приднестровье. Речь идет о создании механизмов влияния через так называемый фонд конвергенции, который официально заявлен как инструмент экономической реинтеграции региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok