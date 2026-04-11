Эксперт заявил о желании Молдавии сделать из Приднестровья донора

Доцент кафедры истории приднестровского госуниверситета Вячеслав Содоль заявил о желании Молдавии решить свои экономические проблемы за счет ресурсов Приднестровья. Его слова передает РИА Новости.
По мнению эксперта, власти страны хотят сделать из Приднестровья источник доходов, зная о советском опыте.
«После войны Приднестровье использовалось как донор. Ресурсы, которые здесь были созданы, использовались в интересах всей советской Молдавии», — сообщил Содоль.
Он отметил, что примерно то же самое происходит сейчас. «Видим желание Кишинева разрушить экономику, обложить налогами, ухудшить уровень жизни приднестровцев для решения политических целей», — добавил историк.
Ранее Молдавию обвинили в подготовке «цветной революции» в Приднестровье. Речь идет о создании механизмов влияния через так называемый фонд конвергенции, который официально заявлен как инструмент экономической реинтеграции региона.