Возможность капитуляции Ирана в случае новых ударов США оценили

Экс-дипломат Фриман: Новые удары США вряд ли заставят Иран капитулировать

Новые удары США вряд ли заставят Иран капитулировать. Возможность Тегерана сдаться в случае возобновления атаки Вашингтона оценил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман в разговоре с РИА Новости.

«Соединенные Штаты могли бы возобновить свое яростное наступление на Иран, но повторение подобных действий вряд ли заставило бы Иран капитулировать», — выразил мнение эксперт. Он допустил, что новые удары США могут привести к выходу конфликта за пределы Ближнего Востока.

Фриман также отметил, что американские и израильские базы в Персидском заливе уже получили серьезные повреждения, и Иран не отказался от своих стратегических целей.

