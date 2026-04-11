Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 11 апреля 2026Мир

Возможность капитуляции Ирана в случае новых ударов США оценили

Экс-дипломат Фриман: Новые удары США вряд ли заставят Иран капитулировать
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Mohammad Mahdi Dehghani / Fars News / WANA / Reuters

Новые удары США вряд ли заставят Иран капитулировать. Возможность Тегерана сдаться в случае возобновления атаки Вашингтона оценил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман в разговоре с РИА Новости.

«Соединенные Штаты могли бы возобновить свое яростное наступление на Иран, но повторение подобных действий вряд ли заставило бы Иран капитулировать», — выразил мнение эксперт. Он допустил, что новые удары США могут привести к выходу конфликта за пределы Ближнего Востока.

Фриман также отметил, что американские и израильские базы в Персидском заливе уже получили серьезные повреждения, и Иран не отказался от своих стратегических целей.

Ранее Фриман назвал причину продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Отставной американский дипломат объяснил это тем, что США не способны сдержать агрессию Израиля против Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok